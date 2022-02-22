مجدداً.. الاحتلال يهدم قرية العراقيب

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مساكن قرية العراقيب غير المعترف بها في النقب المحتل، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، أن سلطات الاحتلال معززة بقوات كبيرة من الشرطة "الإسرائيلية"، اقتحمت قرية العراقيب وهدمت بيوتها للمرة الـ 198.

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال هدمت قرية العراقيب للمرة الثانية منذ مطلع العام الحالي 2022، بعدما هُدمت 14 مرة خلال العام الماضي 2021.

جدير ذكره أن قرية العراقيب تقع، شمال مدينة بئر السبع في صحراء النقب جنوب فلسطين، وتعد واحدة من 45 قرية عربية في النقب لا تعترف "إسرائيل" بها.