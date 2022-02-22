محكمة الاحتلال تصدر حكماً بحق مدير الإعلام في هيئة الأسرى بالسجن لـ31 يوماً

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها، أن محكمة "عوفر" العسكرية أصدرت قبل قليل حكماً بحق مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة، ومدير ديوان الوزير بالهيئة ثائر شريتح، بالسجن لمدة 31 يوماً وغرامة مالية بقيمة 2000 شيكل.

وأشارت الهيئة أن جيش الاحتلال كان قد اعتقل شريتح بتاريخ 13 شباط/فبراير الجاري، على حاجز "زعترة" العسكري جنوبي مدينة نابلس، وذلك أثناء عودته برفقة رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر من محافظة قلقيلية، عقب حضورهم لفعالية إطلاق كتاب للأسير ظافر القدومي في قرية كفر قدوم قضاء قلقيلية، وزيارة أسرى محررين بالمحافظة.

وتابعت الهيئة أنه تم اقتياد شريتح بعدها إلى معسكر قريب من حاجز زعترة، وبقي في العراء والبرد لعدة ساعات، ومن ثم تم استجوابه ونقله إلى مركز توقيف "حوارة" وبعدها إلى "عتصيون" الأكثر سوءاً بين مراكز التوقيف على الإطلاق من حيث المقومات الآدمية.

جدير ذكره بأن شريتح من قرية المزرعة الغربية قضاء مدينة رام الله، واعتقل سابقاً على يد قوات الاحتلال.