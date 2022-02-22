بالفيديو الجهاد "الإسلامي" يستقبل المحرر حردان من جنين

استقبل وفد من كوادر ومحرري حركة الجهاد الإسلامي مساء الاثنين، المحرر الجريح عز الدين أحمد حردان (21 عاماً)، من مخيم جنين، عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال بعد أن أمضى ثلاث سنوات.

وكان المحرر حردان قد اعتقل في سجون الاحتلال عام 2017م، وحكم عليه بالسجن عامين وهو بعمر الـ16 عاماً، وأفرج عنه في 1-3-2019م، ثم اعتقل بعد ستة أشهر، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.

كما اعتقل عدة مرات في سجون أجهزة السلطة، حيث أمضى ثلاث أشهر عند جهاز المخابرات عام 2015م.

وأصيب الجريح عز الدين برصاص قوات الاحتلال مرتين، حيث ما يزال يعاني من إصابته الأخيرة عام 2017م، التي أدت لتشوه قدمه بالكامل. كما تعرض للإصابة من أجهزة أمن السلطة عام 2016، أثناء مداهمة احتفال نظمته حركة الجهاد الإسلامي لنصرة الأقصى في مخيم جنين.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ نحو (4650) أسيراً، منهم (34) فتاة أسيرة، إضافة إلى (500) معتقل إداري و(600) أسير مريض.