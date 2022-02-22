حماس تدعو للتنبه لما يُحاك في الغرف المغلقة بعيداً عن التوافق

استنكرت حركة حماس اليوم الثلاثاء 22/2/2022 ، مواصلة وسعي قيادة سلطة "أوسلو" المتنفذة سياستها في الالتفاف على التوافق الوطني، حيث أعلنت عن عقد ما يسمَّى "اجتماع قيادة المقاومة الشعبية"، بعيداً عن مشاركة غالبية القوى الفلسطينية، وفي مقدّمتها حركة حماس والجهاد الإسلامي وفصائل المقاومة.

وأكد حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس خلال بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه أنَّ هذا السلوك يكرّس انقلاب قيادة فريق أوسلو على كلّ مخرجات اجتماع الأمناء العامين بين بيروت ورام الله، وتعطيل الانتخابات العامَّة، وعقد مجلس مركزي بعيداً عن التوافق الوطني.

وبين قاسم أن اجتماع القيادة الشعبية المتفرد يهدف إلى تقويض كل مساعي شعبنا للدفاع عن حقوقه ومقدساته عبر المقاومة الشعبية، وهو السلوك ذاته الذي تنتهجه هذه القيادة المتنفذة في التعامل مع منظمة التحرير، من خلال تحويلها غطاء وأداة لمشاريع سياسية، تتكئ على التنسيق الأمني مع الاحتلال، وتؤسّس لسلام اقتصادي مزعوم.

ودعت حركة حماس القوى الفلسطينية كافة إلى التنبّه لما يُحاك في الغرف المغلقة، بعيداً عن التوافق والشراكة الوطنية، والعمل على حماية مشروع المقاومة الشَّاملة، لتبقى شعلته متّقدة في وجه الاحتلال والعدوان، حتَّى تحقيق تطلّعات شعبنا في التحرير والعودة.