هيئة الأسرى : الاحتلال ينفذ جريمة الإهمال الطبي متعمد بحق الأسير عبد الباسط معطان

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته صباح يوم الثلاثاء أن إدارة سجن "عوفر" تنفذ جريمة ممنهجة ضد الأسير المصاب بالسرطان عبد الباسط محمد معطان (49عاماً) من بلدة برقا/ رام الله .

وتابعت الهيئة أن الأسير معطان يعاني من سرطان بالقولون وكذلك في الغدد وأجرى عملية استئصال ورم عام 2019 بمقدار 35 سم، لكنه بحاجة ماسة لإجراء فحوصات دورية كل 6 شهور خوفاً من إنتشار المرض مجدداً.

وأضافت أن ادارة السجون ما زالت تماطل وتتهرب من مسؤولياتها بتقديم العلاج اللازم للأسير معطان، وذلك بذريعة أنه لايوجد أي دليل يثبت معاناته من مرض السرطان على الرغم من وجود تقارير طبية تثبت ذلك، مع العلم بأن حالة الأسير معطان تستدعي المتابعة الحثيثة وتزويده بالأدوية الخاصة لوضعه وعرضه على طبيب أورام بأسرع وقت ممكن.

وأدانت هيئة الأسرى الانتهاكات الطبية المستمرة بحق الأسرى المرضى المحتجزين في مختلف السجون الإسرائيلية والبالغ عددهم 600 أسير، لافتةً بأن غالبيتهم بحاجة لرعاية خاصة لأوضاعهم الصحية القاسية، لكن إدارة معتقلات الاحتلال لا تكترث لهم.