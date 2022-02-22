ملك الأردن يشارك بنفسه في تمرين عسكري "ضربة الصقور"

شارك العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، القوات الخاصة في تمرين عسكري يحاكي سيناريو القضاء على عناصر إرهابية ومهربين.

وأفادت وسائل إعلام أردنية، أن "جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، شارك نشامى القوات الخاصة في تمرين "ضربة الصقور"، الذي يحاكي سيناريو القضاء على عناصر إرهابية ومهربين".

وأضافت أن "التمرين، الذي تضمن تنفيذ مهارات الاستطلاع من قبل القناصين ومعالجة الأهداف الطارئة، يهدف إلى تعزيز مفهوم إسناد وحدات حرس الحدود من قبل القوات الخاصة".

كما تضمن التمرين مشاركة قوة اقتحام أرضية، ورمايات من أسلحة خفيفة ومتوسطة، وقوة جوية من الطائرات العمودية "بلاك هوك" و"ليتل بيرد"، لتنفيذ عمليات الاعتراض الجوي على أهداف تتمثل بآليات حادت عن منطقة الهدف.

وأشاد ملك الأردن بجهود تنسيق العمليات المشتركة والاحترافية العالية في إصابة الأهداف، معرباً عن اعتزازه بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وسلاح الجو الملكي.

وكان تحقيق صحفي استند إلى تسريب كبير للبيانات، كشف أن مصرف "كريدي سويس" تورط في معاملات بمليارات الدولارات من "الأموال القذرة" طيلة عقود، وكان مركزا لحسابات شخصية سياسية وعامة عربية، في ما يعد انتكاسة جديدة لثاني أكبر بنك سويسري.

ومن بين أصحاب هذه الحسابات ملك الأردن عبد الله الثاني، والذي امتلك - وفقا للبيانات المسربة - 6 حسابات سويسرية أيضا، بما في ذلك حساب كان يحتوي على أكثر من 224 مليون دولار في عام 2015..

إلا أن الديوان الملكي في الأردن اعتبر أن التقارير الصحيفة التي نشرت مؤخرا احتوت على "معلومات غير دقيقة وقديمة ومضللة"، مشددا على أنه يتم توظيفها بشكل مغلوط بقصد التشهير بالملك والأردن.