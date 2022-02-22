كورونا غزة : 4 وفيات و 808 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:38 ص
22 فبراير 2022
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أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الثلاثاء 22/2/2022 ، عن تسجيل 4 حالات وفاة وإصابة ( 808) اصابة جديدة بفيروس كورونا ، بعد اجراء 2769 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي ان الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى  173 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 97 حالة.

وبينت الصحة ان اجمالي تراكمي للمصابين  243038 اصابة ، واجمالي الحالات النشطة 23642 حالة  واجمالي المتعافين 217508 حالة ، اجمالي الوفيات  1888 وفاة

وبشان التطعيمات ، ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1957960 جرعة ، واجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 634821 شخص.

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