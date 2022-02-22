في اليوم الـ17 لمعركتهم ..الأسرى يخوضون إضراباً ليوم واحد وتحذيرات من الانفجار

قال وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد القادر الخطيب اليوم الثلاثاء: "إن الأسرى في سجون الاحتلال يخوضون اليوم إضراباً عن الطعام ليوم واحد فقط، وذلك احتجاجاً على الإجراءات القمعية التي يمارسها الاحتلال بحقهم".

وقال الخطيب:" الضغط يولد الانفجار ومن يتحمل مسؤولية هذا الانفجار هي مصلحة السجون".

ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال، انتفاضتهم ضد السجان منذ 17 يوًما، بعد أن أقرت إدارة سجون الاحتلال جملة من الإجراءات التنكيلية الممنهجة بحقهم، في محاولة جديدة لاستهداف ُمنجزات الحركة الأسيرة، حيث تصاعد هذا الاستهداف وبقرار سياسي منذ تشكيل ما ُعرفت بلجنة "أردان" عام 2018.

وأكد قدورة فارس رئيس نادي الأسير اليوم الثلاثاء 22/2/2022 ، أن حالة من الغليان تسيطر على السجون "الاسرائيلية"، وأن كافة الاحتمالات مطروحة بشأن ما قد يحصل في السجون .

وقال فارس خلال تصريحات خاصة له :"الأسرى خط أحمر، واذا حصل أي حدث داخل السجون قد ينذر بتفجر الامور بشكل كامل" .

وتابع فارس ، نحن أمام خيارين إما أن تتراجع إدارة السجون وتلبي مطالب الأسرى ، و إما أن تتواصل الفعاليات حتى الإضراب عن الطعام .

وشدد على ضرورة مساندة الحركة الأسيرة ، ولابد أن تكسر قوانين الاحتلال ، موضحاً أنه لابد ان يكون نضالنا مخطط له.

ويشار إلى أن السجون الإسرائيلية شهدت الليلة الماضية حالة من التوتر بعد قيام إدارة السجون بعملية قمع واسعة بحقّ الأسرى في سجن "نفحة"، وتحديداً قسم (10) جراء مواجهة جرت بين أحد الأسرى وسجانين.

وقال: إن قوات القمع اعتدت على كافة الأسرى في قسم (10) في سجن "نفحة"، واحتجزتهم في ساحة السجن "الفورة" لمدة أربع ساعات، واستأنفت الإعتداء عليهم بالضرب بعد إدخالهم إلى القسم، وعزلت ثلاثة أسرى عرف منهم الأسيران رمزي عبيد، وحمزة الطقطوق، و لا تزال حالة من التوتر الشديد تسود كافة أقسام الأسرى.