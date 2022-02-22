53 يوماً على مقاطعة الإداريين لمحاكم الاحتلال..ومرضى عوفر يقاطعون الدواء

قرر المعتقلون الإداريون المرضى في سجن "عوفر" اليوم الثلاثاء 22/2/2022 مقاطعة الدواء احتجاجا على اعتقالهم الإداري والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم، وذلك في سياق خطة عمل ستشمل كافة السجون، في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري.

ويواصل المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعددهم قرابة الـ(500)، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ53 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لهذه السياسة الممنهجة، والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم تحت شعار (قرارنا حرية).

وأوضح نادي الأسير أن المعتقلين الإداريين ومنذ بداية المقاطعة باشروا في خطوات تصعيدية منها مقاطعة مقابلة ضباط مخابرات الاحتلال "الشاباك"، وإرجاع وجبات الطعام، ومؤخراً مقاطعة المرضى للدواء، وذلك في إطار خطة عمل ستشمل كافة السجون في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري.

يُشار إلى أن عدد أوامر الاعتقال الإداري الصّادرة في شهر كانون الثاني/يناير الماضي (96) أمراً، بينها (51) أمراً جديداً، و(45) أمر تمديد.

يذكر أن من ضمن المعتقلين الإداريين أربعة قاصرين اثنين منهم تجاوزوا سن الطفولة داخل السجن، وأسيرة وهي شروق البدن.