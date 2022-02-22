الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات ضد روسيا اليوم

أكدت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن تعتزم الإعلان عن عقوبات جديدة ضد روسيا بعد إعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

وقالت غرينفيلد خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن الولايات المتحدة ستفرض، اليوم الثلاثاء، عقوبات على روسيا بسبب مصفتها بـ"الانتهاك الواضح للقانون الدولي ولسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وأوضحت أن الولايات المتحدة وحلفاءها سوف يتّحدون، ويجب أن يكونوا موحدين لدعوة روسيا للعودة إلى طاولة المفاوضات والعمل من أجل السلام.

وكانت في وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي:" إن الرئيس الأمريكي وافق من حيث المبدأ على عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بعد المحادثات المقرر إجراؤها هذا الأسبوع بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأمريكي أنتوني بلينكن".

من جانبه قال مسؤول في الادارة الأمريكية : "إن الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونباس ليس أساساً للفرض الفوري للعقوبات، لأإن القوات الروسية كانت هناك منذ ثماني سنوات، ولا جديد في الوضع الراهن في هذا الموضوع".