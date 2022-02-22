بالفيديو وبالأسماء : اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الثلاثاء 22/2/2022 ، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة .
وعرف من بين المعتقلين :
١. محمود صافي- مخيم الجلزون شمال رام الله
٢. المحرر معروف باجس نخلة- مخيم الجلزون
٣. مهند العالم- مخيم الجلزون
٤. يوسف ابو شريفة- مخيم الجلزون
٥. حذيفة البياري- مخيم الجلزون
٦. إياد انور السادات- مخيم الجلزون
٧. فايز شحادة الطيراوي- مخيم الجلزون
٨. محمد مروان الكنش- مخيم الجلزون
٩. أحمد عدنان الكنش- مخيم الجلزون
١٠. طلحة سلامة- مخيم الجلزون
١١. محمد سامي حمدان- مخيم الجلزون
١٢. صدام أمجد طقاطقة- بيت فجار جنوب بيت لحم
١٣. أنس أمجد جوابرة- مخيم العروب شمال الخليل
١٤. سائد محمد هارون حلايقة- مخيم العروب
١٥. مؤيد سامي الشربي- مخيم العروب
١٦. عز الدين محمد الهور- مخيم العروب
١٧. رباح بلال رباح الفضيلات- مخيم العروب
١٨. أيسر بلال رباح الفضيلات- مخيم العروب