بالفيديو وبالأسماء : اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة

فلسطين اليوم - غزة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الثلاثاء 22/2/2022 ، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة .

وعرف من بين المعتقلين :

١. محمود صافي- مخيم الجلزون شمال رام الله

٢. المحرر معروف باجس نخلة- مخيم الجلزون

٣. مهند العالم- مخيم الجلزون

٤. يوسف ابو شريفة- مخيم الجلزون

٥. حذيفة البياري- مخيم الجلزون

٦. إياد انور السادات- مخيم الجلزون

٧. فايز شحادة الطيراوي- مخيم الجلزون

٨. محمد مروان الكنش- مخيم الجلزون

٩. أحمد عدنان الكنش- مخيم الجلزون

١٠. طلحة سلامة- مخيم الجلزون

١١. محمد سامي حمدان- مخيم الجلزون

١٢. صدام أمجد طقاطقة- بيت فجار جنوب بيت لحم

١٣. أنس أمجد جوابرة- مخيم العروب شمال الخليل

١٤. سائد محمد هارون حلايقة- مخيم العروب

١٥. مؤيد سامي الشربي- مخيم العروب

١٦. عز الدين محمد الهور- مخيم العروب

١٧. رباح بلال رباح الفضيلات- مخيم العروب

١٨. أيسر بلال رباح الفضيلات- مخيم العروب