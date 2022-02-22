الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 22-2-2022، أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ، ويسود جو دافئ نسبي في ساعات النهار. وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب غير الماطرة نهاراً.

وفي ساعات الليل يسود جو بارد مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.



الأربعاء:2022-02-23

توالي الحرارة رحلة الارتفاع لتصبح أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي أربعة درجات مئوية ويسود جو لطيف ودافئ نهاراً نتيجة جبهة هوائية دافئة تسبق منخفض جوي، ويبقى الجو غائماً جزئياُ الى غائم نهاراً وبارد ليلاً مع إقتراب منخفض جوي جديد يحمل الأمطار. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. والله تعالى أعلى وأعلم.



الخميس: 2022-02-24

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، وتتهيأ الفرصة لتساقط الأمطار في بعض الفترات مع تأثر البلاد بمنخفض جوي جيد الفعالية . وتكون الأمطار غزيرة أحياناً خاصة في المناطق الشمالية في بعض الفترات مع جو بارد. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.



الجمعة: 2022-02-25

يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة التي تصبح أدنى من المعدل السنوي بنحو الثلاثة درجات مئوية وتتساقط الأمطار في مناطق واسعة من شمال البلاد وأجزاء من الوسط مع رياح نشطة أحياناً وجو بارد . الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم