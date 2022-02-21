أسعار العملات مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 22 فبراير 2022

ارتفع سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 22 فبراير شباط 2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

وارتفع سعر الدولار في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى مستوى 3610 ليرات للشراء، 3645 ليرة للبيع.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

وارتفع سعر اليورو في سوريا اليوم ليسجل نحو 4083 ليرة للشراء، 4128 ليرة للبيع.

كما ارتفع أيضا سعر الجنيه الإسترليني في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم، ليسجل نحو 4898 ليرة للشراء، 4955 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في سوريا

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية "السوداء" اليوم، نحو 960 ليرة للشراء، و972 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم، نحو 980 ليرة للشراء، 992 ليرة للبيع.

وارتفع سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل نحو 11935 ليرة للشراء، 12076 ليرة للبيع.