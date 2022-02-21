طالع أسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 22 فبراير 2022

تراجعت أسعار الذهب اليوم في الجزائر، الثلاثاء 22 فبراير/ شباط 2022، متأثرة بهبوط في أسواق المعدن النفيس عالميا.

و انخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر، خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 8.554 ألف دينار (60.96 دولار).

كما هبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر (الأكثر تداولًا بالأسواق)، إلى نحو 7.485 ألف دينار (53.34 دولار).

فيما سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، في تداولات اليوم، نحو 6.416 ألف دينار (45.72 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، فقد سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4.990 ألف دينار (35.56 دولار).

وتراجع متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر في تعاملات اليوم، إلى نحو 266.042 ألف دينار (1896 دولار).

وانخفض متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر، إلى نحو 59.882 ألف دينار (426.72 دولار).