شرب الماء بين الإفطار و السحور.. كيف تتجنب العطش في نهار رمضان 2022؟

شرب الماء بين وجبتي الإفطار والسحور مهم للحفاظ على الصحة والحماية من الجفاف، ولهذا يجب تناول الماء حتى يتم تعويض نقص السوائل بالجسم خلال الصيام، ويعد الماء من الأساسيات لحياة الإنسان، حيث إنه يساعد على الحفاظ على وظائف الجسم المختلفة، وعلى الصحة بشكل عام، وفيما يلي نتعرف على فوائد شرب الماء بين الإفطار والسحور في رمضان وكيفية تجنب العطش في نهار رمضان. فوائد شرب الماء بين الإفطار والسحور في رمضان

فوائد شرب الماء بين الإفطار والسحور في رمضان:

الحماية من التعرض إلى الجفاف والإرهاق الذي يشعر به الإنسان أثناء الصيام.

يساعد على التقليل من التوتر والقلق الذي يصيب الإنسان أثناء صيام اليوم التالي.

يساعد على تقليل تناول الطعام، مما يساعد على إنقاص الوزن والتقليل من السعرات الحرارية، إضافة إلى أنه يساعد على الشعور بالشبع وخاصة مع تناوله عند البدء في الإفطار.

الحفاظ على صحة البشرة والشعر، والتي قد تتأثر بالصيام نتيجة الإصابة بالجفاف.

الوقاية من التعرض إلى الإمساك وحالات عسر الهضم والانتفاخات، والتي تصيب الإنسان خلال شهر رمضان.

الماء مهم جدا حيث إنه يساعد على الحفاظ على صحة الكليتين والتخلص من السموم التي توجد بها، وطردها عن طريق البول مما يمنع الإصابة بالحصوات.

يساعد الماء على توازن الأملاح المعدنية بالجسم خلال فترة الصيام.

كيفية تجنب العطش في نهار رمضان:

يجب أن يتم تناول الماء بكميات متوازنة خلال الفترة بين الإفطار والسحور.

تناول الفواكه الطبيعية والتي تحتوي على نسبة عالية من الماء.

الحرص على التقليل من تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات والتي تتسبب في الشعور بالعطش خلال النهار في رمضان.

عدم تناول المشروبات التي يوجد بها مادة الكافيين، والتي تزيد من العطش خلال النهار في رمضان.

عدم التعرض إلى الشمس المباشرة، وخاصة عندما يكون الصيام خلال فصل الصيف.

إدراج الخضراوات في وجبتي الإفطار والسحور، والتي تساعد على إمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن المختلفة، إلى جانب أنها تحتوي على نسبة عالية من السوائل المهمة للوقاية من العطش خلال نهار رمضان.

يجب الحرص على عدم تناول الماء بشكل كبير بعد وجبة الإفطار خلال فترة قصيرة حتى لا يشعر الشخص بالتعب، وإنما تقسيم تناول الماء والسوائل بين فترتي الإفطار والسحور بشكل منتظم.