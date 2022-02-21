3 أنواع من الأطعمة يُمنع تناولها مع الموز

يحتوي الموز على العديد من المغذيات المفيدة وله قيمة غذائية عالية، ومع ذلك، فإن مزجه مع بعض الأغذية يمكن أن يضر بالجسم، ويؤدي في بعض الحالات إلي الوفاة.

وفقًا لما ذكره الموقع الصيني "سوهو"، هناك بعض الأطعمة التي إذا تم تناولها مع الموز قد تتسبب في ضرر كبير للجسم، وفي بعض الحالات يمكن أن يؤدي إلى الموت، وجاءت هذه الأطعمة علي النحو التالي:-

-لا ينصح بتناول الموز مع بطيخ "هامي"، لأن هذا سيزيد من أيونات البوتاسيوم

في الدم، مما قد يؤدي إلى ضعف عضلة القلب والفشل الكلوي وأمراض المفاصل وانخفاض معدل ضربات القلب.

-يجب على الأشخاص الذين يعانون من ضعف وظائف الطحال والمعدة أن يتجنبوا تناول الموز مع منتجات الألبان، فهذا يمكن أن يسبب آلامًا في البطن والإسهال ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي.

-ليس من المستحسن تناول الموز مع البطاطا الحلوة، فهي غنية بالألياف ويمكن أن تعقد الهضم

بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى الانتفاخ.

-من غير الجيد تناول الموز على معدة فارغة، كما من الأفضل التخلي عن تناول الفواكه غير الناضجة.

-من الأفضل عدم تخزين الموز في الثلاجة. حيث جاء في المنشور: "إن انخفاض درجة حرارة الثلاجة يؤدي إلى سواد جلد الفاكهة وتحويل لبها إلى عصيدة، ويفقد الموز مذاقه وقيمته الغذائية".

وأضاف الموقع، أن هذه الأطعمة تبقي في المعدة لمدة طويلة في حال مزجها، ما يمكن أن يؤدي إلى ارتجاع الأحماض وأعراض أخرى سلبية، مثل التسمم المزمن، وإن كنت ترغب في تناول هذه المنتجات فعليك تناولها مع فرق زمني قدره 30 دقيقة.