مقتل مواطن خلال شجار عائلي شرق غزة

قتل مواطن مساء اليوم الإثنين، إثر اصابته في شجار عائلي وقع في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأعلن المتحدث باسم الشرطة بغزة أيمن البطنيجي في تصريح صحفي، وفاة الشاب (هشام ياسر السيقلي) 28 عاماً متأثراً بجروح إثر طعنه بآلة حادة في حي الشجاعية بغزة.

وبين أن الشرطة أوقفت المشتبه به (ع. ف) 37 عاماً، وفتحت تحقيقاً في الحادثة

وفيما يلي نص التصريح الذي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":

⭕️ تصريح صحفي:

وفاة الشاب (هشام ياسر السيقلي) 28 عاماً متأثراً بجروح إثر طعنه بآلة حادة في حي الشجاعية بغزة، والشرطة توقف المشتبه به (ع. ف) 37 عاماً، وتفتح تحقيقاً في الحادثة.



عقيد/ أيمن البطنيجي

المتحدث باسم الشرطة

الإثنين 21 فبراير 2022