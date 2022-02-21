ناشط مقدسي: تماسك أهالي حي الشيخ جراح أمام الضغوطات الصهيونية عزز الصورة الحقيقية للمقدسيين

أكد الناشط المقدسي ناصر حمامرة، اليوم الإثنين، أن أهالي حي الشيخ جراح يدركون جيداً أنهم أصحاب الحق وأن خيار الهزيمة والانسحاب غير وارد لديهم ولا خيار لديهم غير الانتصار.

جاء ذلك خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس"، قال فيه الناشط حمامرة " إن تمسك أهالي الحي رغم كل الضغوطات الصهيونية عزز الصورة الحقيقية للمقدسيين بأنه ليس أمامهم سوى الصمود أمام بن غفير وعصابته"، لافتا إلى أن أهالي حي الشيخ جراح يحتاجون إلى الدعم المادي والمعنوي لمواصلة معركتهم ضد مخططات التهجير.

وأضاف:" بن غفير مصاب بجنون العظمة ويحاول أن يصبح من الأسماء اليهودية على حساب دماء أهالي حي الشيخ جراح"، مشيراً إلى أن بن غفير يعمل بغطاء رسمي من المؤسسة الأمنية الصهيونية.

وتابع الناشط حمامرة " لا نريد أن تدفع المقاومة بغزة وأهلها الثمن دائما وأبدا طالما يوجد وسائل وأدوات ممكن ممارستها للتصدي لكل المخططات"، مبيناً المقدسيون متسلحون بعقيدة أقوى من عقيدة بن غفير ودولته وحكومته.

وأوضح " ندرك تماما أن المقاومة في غزة يدها طويلة وسيف القدس لم يخمد لا نريد أن تدفع غزة الثمن"، داعياً لتأجيج أوضاع الضفة وتحويلها إلى منطقة ساخنة مع الاحتلال وإشعاره أن حي الشيخ جراح ليس لوحده.