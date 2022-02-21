قوات الاحتلال تشبح الأسير الكاتب الخندقجي وتعيث في غرفته خرابا

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الإثنين، غرفة الأسير الكاتب باسم الخندقجي في سجن "هيدريم" .

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، أن إدارة السجون الصهيونية اقتحمت غرفة الأسير الكاتب باسم الخندقجي وقامت بشبحه وعاثت فيها خرابًا قبل أن تصادر مقتنياته الأدبية.

والاسير الخندقجي من مواليد 1983و درس في جامعة النجاح الوطنية في قسم الصحافة والإعلام. اعتُقِل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية في 2 تشرين الأول/ نوفمبر 2004، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة أمضى منها 15 سنة، له عدة روايات ودواوين شعر كتبها من داخل سجون الاحتلال وآخر رواياته "خسوف بدر الدين" الصادرة في كانون الأول/ديسمبر 2018. ترجمت بعض أعماله إلى اللغة الفرنسية.