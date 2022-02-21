"الإطار النسوي للجهاد" يكرم  خريجات مشروع تحصيل وتأصيل العلم الشرعي

نظمت اللجنة الدعوية التابعة للإطار النسوي بحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الإثنين ، حفلاً بعنوان" نساء الجهاد نيرات مشرقات"، لتكريم خريجات المشروع الدعوي تحصيل وتأصيل العلم الشرعي وذلك بقاعة الشهيد فتحي الشقاقي بمسجد الرحمن بمخيم البريج .

وشارك في حضور الحفل عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور وليد القططي والقيادي محمد الحرازين ومسؤولة الإطار النسوي الدكتورة اسمهان عبد العال و الاستاذة أمنه حميد وكادر من القيادات بحركة الجهاد الإسلامي ولفيف من العاملات بالإطار النسوي.

وأوضحت مسؤولة اللجنة الدعوية، أن الهدف من برنامج التأصيل هو تمكين الداعيات علمياً وعمليًا في العلوم الشرعية وإعداد وتخريج كوكبة من الداعيات لنشر الدعوة إلى الله وفق منهج علمي تأصيلي قائم على الحكمة والموعظة الحسنة.

كما أوضحت أن الدورة استهدفت الكوادر الدعوية في الاطار النسوي علي مستوي قطاع غزة تناول فيها نخبة من اساتذة العلم الشرعي العديد من المحاور منها الوضوء والطهارة والصلاة والصيام والزكاة ومواد شرعية من الفقه والتفسير وتخريج الاحاديث وبعض الكتب الدينية وتفسير سورة النور بالاعتماد علي الاسلوب العلمي في النقاش والحوار وكانت اللقاءات تعقد بواقع لقاء اسبوعي علي مدار ستة اشهر .

وفي سياق حديثها، قدمت الشكر لكل من ساهم في نجاح هذا المشروع مؤكدة علي عقد المزيد من البرنامج الدعوية .



وفي ختام الاحتفال كرم الحضور نخبة من الاستاذة المشرفين علي البرنامج والمشاركات في المشروع الدعوي وعددا من الفائزات بحفظ سورة النور .