مشهد مريع من اعتداء قوات الاحتلال على شاب من ذوي الإعاقة بالقدس

وثقت كاميرا أحد الناشطين، مساء اليوم الإثنين، مشهداً مريعاً من اعتداء قوات الاحتلال على شاب من ذوي الإعاقة بالقدس، نقل على أثره إلى المشفى.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال اعتدت على الشاب المقدسي محمد العجلوني في حي الشيخ جراح، في مدينة القدس المحتلة، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم نقله للمستشفى إثر حالة الاعتداء والترهيب التي تعرض لها.

وتتعمد قوات الاحتلال، بين الفينة والأخرى، الاعتداء على المرابطين في حي الشيخ جراح، دون إيلاء أي أهمية تذكر؛ للأشخاص ذوي الهمم، والاحتياجات الخاصة، في سلوك يثبت عدم احترام كرامة الإنسان.

