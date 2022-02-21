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تفاصيل الخبر
تعرّف على أصول قبيلة اللامي وش يرجعون في السعودية 2022
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:17 م
21 فبراير 2022