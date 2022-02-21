الصحة بغزة تقرر العودة إلى العمليات المجدولة داخل مستشفيات القطاع

قررت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، العودة إلى العمليات المجدولة داخل مستشفيات قطاع غزة حسب النظام القائم، مع إلغاء قرار وقف الإجازات للكوادر الصحية، في ظل التوقعات بانحصار الموجة خلال الأيام المقبلة.

وقال مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة د. مجدي ظهير، لـ"إذاعة صوت القدس": إن "قطاع غزة يعيش في ذروة الموجة الرابعة من الوباء"، مشيرًا إلى "وزارة الصحة تتوقع تسجيل المزيد من الحالات الخطيرة، والحرجة التي ستؤدي إلى المزيد من الوفيات خلال الأيام القادمة ".

وأضاف، خلال فترة وجيزة ستبدأ الموجة الرابعة بالانخفاض، ونأمل أن نخرج من الموجة الحالية كما الموجات السابقة، متوقعًا أن تبدأ الموجة بالانحسار خلال أيام.

ولفت إلى أن نسبة الحالات المصابة بدأت تنخفض، ووصلت من 35% إلى 30% رغم تسجيل حالات خطرة وحرجة.