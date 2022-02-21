بالفيديو 3 إصابات في اعتداء قوات الاحتلال على أهالي الشيخ جراح بالقدس

أصيب ثلاثة اشخاص، مساء اليوم الأحد، بجروح جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة ثلاثة أشخاص جرّاء اعتداء قوات الاحتلال على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح.

واعتدت قوات الاحتلال بوحشية على شاب مقدسي مصاب بـ"متلازمة داون" في الشيخ جراح.

ودعا نشطاء من الداخل المحتل، أمس، الفلسطينيين للحشد وتكثيف التواجد في حي الشيخ جراح يوم غد الثلاثاء؛ للتضامن ودعم الأهالي الذين يتعرضون منذ أيام لاعتداءات المستوطنين، واقتحامات عضو الكنيست الإسرائيلي “ايتمار بن غفير ".

وبحسب موقع " الجرمق الإخباري"، فإن الناشط من مدينة أم الفحم سعيد محمد جبارين، قال: إن الهدف من الدعوات هو تكثيف حشود المتضامنين مع أهالي حي الشيخ جراح عمومًا، وسكان عائلة سالم على وجه الخصوص.

وتابع، "هذه الدعوة هي تلبية لنداء شبان حي الشيخ جراح بدايةً.. إننا نرى بالوصول للحي والوقوف إلى جانب سكانه أولوية في هذه المرحلة، وواجب ديني ووطني وأخلاقي ".

وجاء ذلك في وقت، انتشرت فيه دعوات تُفيد بأن "بلدية الاحتلال لا ترحم أحدًا من المقدسيين، فأوامر الهدم طالت الجميع في القدس بكل أحيائها "، وأن عمليات التهجير باتت ممنهجة؛ لتفريغ القدس من الفلسطينيين، وأن مئات المنازل في القدس مهددة بالهدم خلال شهور قليلة.



