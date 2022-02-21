يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والنصر الآن LIVE اليوم 21-2-2022 HD || شاهد النصر أمام الهلال على SSC في السعودية

شاهد مباراة الهلال أمام النصر بث مباشر الآن LIVE على موقع يلا شوت اليوم الاثنين الموافق 21-2-2022 بجودة HD ، ومن المقرر ان تنطلق المباراة التي تجمع فريق النصر والهلال على ملعب مرسول بارك ضمن المنافسات القوية في ربع نهائي من كاس خادم الحرمين الشريفين الذي يتابعه الملايين من عشاق كرة القدم في المملكة وخارجها ، فريق فلسطين اليوم قرر وبعد رصد عمليات بحث واسعة داخل المملكة السعودية في متابعة المباراة بوضع رابط البث المباشر في هذه السطور ، ومن خلاله يمكن لجميع المشاهدين من مشاهدتها بدون أي عناء او تشويش حتى النهاية ، ويطمح الفريقين السعوديين إلى تحقيق الفوز والانتصار في هذه المباراة العريقة من أجل حصد لقب كأس الملك ، إلى جانب الحفاظ على الترتيب في جدول كأس خادم الحرمين الشريفين .

وقد اهتم الفريق في وضع رابط مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والنصر اليوم في هذه السطور التي تم توزيعها على الانترنت حتى يستطيع كافة الجمهور والأشخاص من مشاهدتها على شاشات التلفاز والحواسيب والهواتف الذكية ، وفي الأسفل وضعنا لكم تردد القنوات الناقلة إلى جانب التشكيلة المتوقعة ، وهي على النحو التالي:

شاهد مباراة الهلال أمام النصر بث مباشر

ومن المقرر ان تنطلق مباراة الهلال والنصر في ربع نهائي 2022 في كأس الملك في تمام الساعة 6:25 بتوقيت مكة المكرمة و7:25 بتوقيت أبو ظبي ، والمعلق مشاري القرني هو من سيعلق على المباراة . كما أن قناة SSC هي من تبث المباراة مباشرة وبجودة HD .

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بث مباشر مباراة الهلال أمام النصر الآن

وفي ثنايا هذه المقالة وضعنا لكم التشكيلة المتوقعة لفريق الهلال السعودي التي سيلعب بها أمام النصر في مباراة ربع النهائي ، وهي تضم : في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف وفي خط الدفاع: سعود عبدالحميد ــ علي البليهي ــ جانغ هيون سو ــ ياسر الشهراني وفي خط الوسط: سلمان الفرج ــ أندري كاريلو ــ جوستافو كويلار.

مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال أمام النصر على SSC

أمام تشكيلة فريق النصر التي سيخوض بها المباراة ، وتضم وفي خط الهجوم: خالد الغنام، فينسنت أبو بكر، أندرسون تاليسكا وفي خط الوسط: عبدالله الخيبري، عبدالمجيد الصليهم، سامي النجعي وفي خط الدفاع: منصور الشمري، عبدالإله العمري، فونيس موري، سلطان الغنام وفي حراسة المرمى: وليد عبدالله، وفيما يلي الترددات النقالة لمباراة الهلال والنصر اليوم .

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

مباشر النصر والهلال

وستنطلق مباراة الهلال ضد النصر في العديد من الدول العربية في هذه الأوقات :

الساعة 04:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

الساعة 04:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

الساعة 03:00 مساءاً بتوقيت تونس .

الساعة 02:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

الساعة 04:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

الساعة 03:00 مساءاً بتوقيت مصر .

الساعة 04:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

الساعة 04:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

الساعة 04:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

الساعة 04:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

الساعة 04:00 مساءاً بتوقيت العراق .

الساعة 03:00 مساءاً بتوقيت السودان .