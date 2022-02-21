بالفيديو مقتل 5 أشخاص برصاص الجيش الروسي عند الحدود الأوكرانية

قتل خمسة أشخاص، اليوم الاثنين، برصاص الجيش الروسي، بعد محاولة اختراقهم الحدود الأوكرانية الروسية.

وقال مسؤولون عسكريون، في تصريح صحفي: إن "قوات من الجيش الروسي قتلت خمسة أشخاص حاولوا اختراق الحدود من جهة أوكرانيا ".

وأضاف المسؤولون، أن الجيش دمر آليات عسكرية أوكرانية.

وأفاد موقع سبوتنيك الروسي، بسماع دوي انفجارات عنيفة في منطقة مطار دونيتسك، كما ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية، بوقوع انفجارات عدة في منطقة مطار مدينة دونيتسك شرق أوكرانيا وسط تصاعد حاد للأعمال القتالية بين الجيش الحكومي والقوات المحلية.

وقال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناطولي أنطونوف، أمس الأحد، إن "روسيا لا تنوي شن أي عملية غزو لأوكرانيا"، مؤكدًا أن موسكو تعتبر منطقة دونباس جزءًا من الأراضي الأوكرانية.

وأضاف السفير الروسي أنطونوف، أن بلاده "لا تحاول على الإطلاق السيطرة على أراضي أي دولة أجنبية. أود أن أؤكد أن دونباس و(بما في ذلك) لوغانسك جزء من أوكرانيا ".

وبشأن الادعاءات الغربية حول خطط روسيا لمهاجمة أوكرانيا، أوضح السفير الروسي أنه "لا غزو ولا خطط لشنه".

وعاد تأكيد روسيا استعدادها لمواصلة الجهود الدبلوماسية لحل كل القضايا العالقة، مشيرًا إلى أن القوات الروسية المنتشرة في الأراضي السيادية التابعة لروسيا، لا تهدد أحدا، مشدّدًا على أن موسكو لا تريد مناقشة مسألة واقع شبه جزيرة القرم.

وتحشد روسيا قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا، إذ اتهم الناتو، روسيا، أن تلك القوات تأتي "تمهيدا لشن عملية غزو وشيكة" للأراضي الأوكرانية.

ونقلت شبكة CNN الأمريكية، قول مسؤول أمريكي: إن "تقييم استخباري يشير إلى أن 75% من القوات التقليدية الروسية بوضعية هجومية ضد أوكرانيا ".