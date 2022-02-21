التجمع الإعلامي يطالب نقابة الصحفيين الفلسطينيين بإجراء انتخابات لتحقيق الديمقراطنية

طالب التجميع الإعلامي، اليوم الاثنين، المستوى الرسمي والفصائلي الفلسطيني بالعمل الجاد والمتواصل لجهة عقد انتخابات ديمقراطية في نقابة الصحفيين الفلسطينيين بمشاركة كافة الصحفيين، والكتل الصحفية الفلسطينية.

إليك نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي

التجمع الإعلامي الفلسطيني يجدد دعوته بضرورة الإسراع لإجراء انتخابات نقابة الصحفيين الفلسطينيين

في ظل المشهد القاتم الذي تعيشه القضية الفلسطينية جراء الانقسام وسياسات التفرد والإقصاء، وما يعسكه ذلك من آثار سلبية تلقي بظلالها على المستويات كافة، وبعد أكثر من 15عامًا على الانقسام الفلسطيني الذي طال مكونات فصائل العمل الوطني والإسلامي، تابعنا باهتمام كبير انتخابات نقابة المهندسين في قطاع غزة، ونرى فيها مثالًا ومثارًا للفخر والاعتزاز.

لقد عبرت الانتخابات التي عقدت في أجواء ديمقراطية عن حالة التكاتف وتكامل الجهود والمقدرات بين الجميع، وكانت سببًا لإنجاح "العرس الوطني" الفلسطيني الديمقراطي.

وأمام هذه التجربة الديمقراطية التي نرى من خلالها بادرة أمل في مستقبل أفضل مبني على احترام حرية الرأي والتعبير، وتغليب المصلحة العامة، وتعزيز العمل الجماعي والتعاوني، وصولًا إلى حالة توافقية بمشاركة الكل الوطني في كل المؤسسات الوطنية على تعدد واختلاف أشكالها، وأنماطها، ومسارات عملها، فإننا في التجمع الإعلامي الفلسطيني نؤكد على ما يلي:-

أولًا: نهنئ (قائمة القدس) بفوزها في انتخابات نقابة المهندسين في قطاع غزة.

ثانيًا: نجدد دعوتنا وكلنا أمل وإصرار على حذو نقابة الصحفيين الفلسطينيين لذات المسار، وتحقيق الديمقراطية داخل الجسم الصحفي الفلسطيني.

ثالثًا: نناشد ونطالب المستوى الرسمي والفصائلي الفلسطيني بالعمل الجاد والمتواصل لجهة عقد انتخابات ديمقراطية بمشاركة كافة الصحفيين، والكتل الصحفية الفلسطينية.

رابعًا: ندعو إلى إطلاق وتعميم هذه التجربة الوطنية الديمقراطية في المؤسسات الفلسطينية الرسمية والفصائلية والتابعة للمجتمع المدني، والقطاعات كافة.

خامسًا: التجارب الديمقراطية تساهم في رفعة المجتمعات وتقدمها على المستويات كافة، لما لها من دور بارز في وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

التجمع الإعلامي الفلسطيني