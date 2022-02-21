مهجة القدس: عملية الطعن في "نفحة" تأتي في سياق الرد الطبيعي على تعنت الاحتلال لمطالب الأسرى

أكد المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس، تامر الزعانين، اليوم الاثنين، أن عملية الطعن في سجن نفحة قسم 10 الذي نفذها أسير فلسطيني ضد سجان "إسرائيلي"، ا.

وبارك الزعانين، هذه العملية البطولية وإن الساعات والأيام القادمة ستشهد مزيدًا من التوتر والتصعيد إن لم تتراجع إدارة السجون عن هجمتها المسعورة التي بدأتها منذ أسبوعين ضد الأسرى الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس: "المعركة في السجون مستمرة ولا يمكن للأسرى أن يتراجعوا عن حقوقهم وانجازاتهم التاريخية التي جاءت عبر نضالات الحركة الأسيرة".

أفادت هيئة شؤون الأسرى، اليوم الاثنين، بوقوع عملية طعن في سجن "نفحة" الصحراوي.

وأوضحت الهيئة في تصريح مقتضب، أن هناك توتر في أقسام سجن نفحة بعد طعن أحد سجاني معتقل "نفحة".