الدعليس: الحكومة تعمل على التخفيف من حدة البطالة وسندعم الأسر المستورة بغزة

أعلن رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة، عصام الدعليس، اليوم الإثنين، عن أن الحكومة تعمل على التخفيف من حدة البطالة بين صفوف السكان بالقطاع، من خلال توفير 30 ألف تصريح عمل خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدعليس، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة ستركز عام 2022، على دعم الأسر المستورة من خلال وزارة التنمية الاجتماعية بترميم منازلها، وتوفير دفعات مالية.

وأشار إلى أن الحكومة ستركز في عام 2022 على تعزيز قطاع الصيد.

وقال الدعليس: إن "الحكومة قطعت شوطا كبيرا في توفير جهاز المسح الذري؛ للتخفيف من معاناة مرضى السرطان، وسيتم توفيره خلال العام الجاري ".