"الجهاد" تحذر الاحتلال من محاولة الاستفراد بالأسرى وانتهاك حقوقهم داخل السجون

حذرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الإثنين، الاحتلال الاسرائيلي من أي محاولة للاستفراد بالأسرى والفلسطينيين داخل السجون والاعتداء عليهم، مؤكدةً أن الشعب الفلسطيني بكل قواه وفصائله لن "يسمح للعدو بأن يمس الأسرى وينتهك حقوقهم".

إليك نص البيان:_

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

حول الإجراءات العدوانية بحق الأسرى في سجن النقب

شرعت إدارة سجن النقب بتنفيذ العديد من الإجراءات العدوانية بحق الأسرى الأبطال في سجن النقب، بهدف التضييق على الأسرى وقمعهم والضغط عليهم.

إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إذ نؤكد على وقوفنا بجانب الأسرى في سجون الاحتلال، ومتابعة كافة التطورات داخل السجون لا سيما ما ترتكبه إدارة سجن النقب ومديرها المجرم من اعتداءات تمس بالأسرى وحقوقهم، ونحذر الاحتلال من أي محاولة للاستفراد بالأسرى والاعتداء عليهم، ونؤكد أن الشعب الفلسطيني بكل قواه وفصائله لن يسمح للعدو بأن يمس بالأسرى وينتهك حقوقهم أو أن يحاول الاعتداء على كرامتهم.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الاثنين 20 رجب 1443هـ، 21 فبراير 2022م