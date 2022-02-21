مالية غزة تعلن صرف الطلبات الخاصة بحالات العلاج المسجلة للموظفين

أعلنت وزارة المالية بغزة، اليوم الأحد، صرف الطلبات الخاصة بحالات العلاج المسجلة التي تقدم بها الموظفون من خلال التسجيل الإلكتروني، وتم اعتمادها من اللجنة المختصة، وفق المعايير المعمول بها حتى 20 أغسطس2021، إضافة لبعض الحالات الحرجة التي تحتاج إلى السفر بشكل عاجل.

وأوضحت مالية غزة، في منشور لها على الفيسبوك، أن عدد المستفيدين من عملية الصرف 135 مستفيد بمبلغ اجمالي 197,400 شيقل.

وقررت الوزارة صرف طلبات الزواج التي تقدم بها الموظفون عبر التسجيل الإلكتروني، خلال شهري 8-9 لعام 2020 والتي تم اعتمادها من اللجنة المختصة وفقاً للمعايير المعمول بها.

وبينت أن عدد المستفيدين من عملية الصرف 99 مستفيداً، وبمبلغ إجمالي 295,440 شيكل.

كما وأعلنت أن موعد الصرف سيبدأ غداً الثلاثاء 22 فبراير عبر كافة فروع بنك البريد، والإنتاج والوطني، وفق الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة، أنها ستواصل مساعيها للتخفيف عن الموظفين، وسيتم العمل على جدولة الكشوفات الإلكترونية المتبقية وصرفها وفق الإمكانيات المالية المتاحة.