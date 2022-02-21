مصر تحذر من موجدة تقلبات جوية هذا الأسبوع

حذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العام للأرصاد الجوية في مصر منار غانم، اليوم الأحد، أن "مصر ستشهد موجة جديدة من التقلبات الجوية يوم الأربعاء المقبل حتى نهاية الأسبوع الحالي".

وقال غانم، إن "مصر مقبلة على تأثر مصر بامتداد منخفض جوي، وتعود فرص الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري".

وأضافت أن :"المنخفض سيكون على سطح البحر وفي طبقات الجو العليا، على ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض".

وأشارت غانم، إلى انه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة مع انخفاض درجات الحرارة من 3-4 درجات، مع وجود نشاط للرياح وذلك بداية من يوم الأربعاء المقبل وحتى نهاية الأسبوع.