داخلية غزة تعلن عن أسماء المسافرين للسفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الإثنين، عن كشف جديد من أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة يوم غد الثلاثاء الموافق 22 فبراير 2022.

وأوضحت الداخلية بغزة، أن السفر يوم غد هو للحافلات الأولى، والثانية، والثالثة من الكشف الجديد رقم (2022/10) هنا .

ودعت المسافرين إلى ضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع إجراء فحص كورونا للحافلات (1-3) غداً الثلاثاء في مركز شـهداء رفح الصحي ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر.

وأفادت الوزارة، بأن مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد في جميع المراكز الصحية بالمحافظات، على النحو الآتي:

- الثلاثاء 2/22: فحص الحافلات (4-6).

- الأربعاء 2/23: فحص الحافلات (7-9).

- الخميس 2/24: فحص الحافلة العاشرة.

وطالبت المسافرين بضرورة التزام جميع المسافرين بموعد سفرهمن وعدم التأخر عنه، وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.