وقفة دعم وإسناد للأسرى في بيت لحم

شارك عشرات المواطنين، اليوم الإثنين، في وقفة دعم، وإسناد للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في بيت لحم.

وقال مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيت لحم منقذ أبو عطوان: "وجودنا أمام الصليب هو رسالة تعزيز، وتضامن مع الأسرى الذين يخوضون معركتهم مع السجانين داخل سجون الاحتلال".

وأضاف أبو عطوان: "أن سلطة مصلحة السجون تمارس القمع، والعنف بحق الأسرى، وتحاول الاستيلاء على ممتلكاتهم؛ ليعيشوا بحالة من عدم الاستقرار ".

بدوره، أكد ممثل لجنة التنسيق الفصائلي محمد الجعفري، أن الاحتلال يشن هجمة شرسة على الأسرى، ويتوجب وضع حد لممارسات الاحتلال التي ينتهجها بحق الأسرى.