بعد إصابة أحد جنودها بحالة خطيرة خلال هدم منزل جرادات ..الاحتلال يُنهي التحقيق!

كشفت مصادر عبرية، اليوم الاثنين 21/2/2022، عن إصابة جندي بجروح خطيرة خلال هدم منزل الأسير محمود جرادات، في بلدة السيلة الحارثية قضاء جنين بالضفة المحتلة، الأسبوع الماضي، أُصيب خلالها الجندي جراء انهيار جدار عليه خلال تفجير منزل الأسير جرادات.

وأكد تحقيق جيش الاحتلال، أن قوات الاحتلال التي اقتحمت السيلة الحارثية لهدم المنزل عملت تحت "الضغط" بسبب إطلاق النار الكثيف من جانب المقاومين والمواجهات العنيفة.

وقال الجيش: أن مهمة القوات المساندة أن توفر "الهدوء" للفرق الهندسية التي تعمل على هدم المنزل وهذا لم يحدث بسبب الاشتباكات العنيفة.

وكشف التحقيق أن الجندي خضع لعدة عمليات جراحية وسيحتاج لعلاج طويل الأمد.