هذه القناة تعلن رسمياُ نقلها مباراة مصر والسنغال بتصفيات كأس العالم!

أعلنت شبكة “أون تايم سبورتس”، إذاعة مباراتي مصر والسنغال ضمن منافسات الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.وكتب الحساب الرسمي لشبكة قنوات أون تايم سبورتس على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”: “انتظرونا على قنوات On time Sports، إذاعة مباراتي منتخب مصر و السنغال في تصفيات كأس العالم”.

كان اتحاد الكرة المصري أعلن أول أمس الجمعة، موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على تأخير لقاء الإياب بين مصر والسنغال 24 ساعة.

وبذلك تصبح المواعيد النهائية لمباراتي مصر والسنغال، في المرحلة الأخيرة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم:

– مباراة الذهاب (مصر) يوم الجمعة 25 مارس 2022، الساعة 7:30 مساء.

– مباراة العودة (السنغال) يوم الثلاثاء 29 مارس 2022 الساعة 5 مساء.

على جانب آخر، أكد عامر حسين عضو اتحاد الكرة المصري استمرار البرتغالي كارلوس كيروش مدربا لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال عامر حسين في تصريحات عبر “أون تايم سبورتس 1″ :”كيروش لديه اسم واكتشف اسماء جديدة للمنتخب”.

وأضاف :”كيروش مستمر مع المنتخب وبصماته ظهرت، جهازه نجح في عملية التجديد في صفوف المنتخب”.

وأشاد عامر حسين وفقا لما ورد في صدي البلد من هنا بخطوة قام بها في بطولة العرب، قائلاً :”كيروش اصطحب لاعبين جدد في بطولة العرب”.

وواصل :”إذا لم يفعل كيروش هذه الخطوة كنّا سنواجه مشكلة نظرًا للإصابات التي حدثت في بطولة كأس أمم أفريقيا”.

وأنهى عامر حسين حديثه عن الجماهير لمباراة السنغال :”طلبنا أكبر حضور جماهيري ممكن لمباراة السنغال، وأتوقع أننا سنحصل على الموافقة”.