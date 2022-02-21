عودة إجراء العمليات المجدولة في غزة

قررت وزارة الصحة في غزة اليوم الاثنين 21/2/2022، عودة العمل بإجراء العمليات المجدولة في المستشفيات وفق المعتاد.

وجاء القرار خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة متابعة أزمة كوفيد 19، برئاسة وكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو الريش.

وكانت الوزارة قد أصدرت في وقت سابق قراراً بوقف العمليات المجدولة في إطار الإجراءات الصحية لمواجهة الموجه الرابعة من الجائحة.

كما وبحث الاجتماع الأسبوعي جملة من تقارير العمل والمتابعات الميدانية بما يتعلق بعمل المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية والمختبرات، وتطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة.