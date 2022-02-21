"الفراولة" غنية بالمعادن والفيتامينات تعرّف عليها

تسمى الفراولة بالذهب الأحمر للعديد من الخصائص التي تتمتع بها هذه الفاكهة على وجه الخصوص، كما يطلق عليها بفاكهة الحب، فما هي فوائد هذه الفاكهة اللذيذة ؟

فوائد الفراولة للدم وللجسم وأهم المعلومات المتعلقة بها:

أولاً | فوائد الفراولة للدم ولجهاز الدوران:

تعزيز صحة القلب : تعد الفراولة أحد أهم الفوائد للدم ولجهاز الدوران لقدرتها المحتملة على تحسين صحة القلب والشرايين عمومًا، لاحتوائها على الألياف التي قد تساعد على خفض مستويات الكولسترول السيء في الجسم. تحتوي ثمار الفراولة على نسب معتدلة من حمض الفوليك ( Folic acid ) الذي يساعد على تحسين صحة القلب. تحتوي الفراولة على العديد من العناصر الغذائية والمواد الهامة التي تساعد على خفض فرص الإصابة بأمراض القلب وجهاز الدوران المختلفة، وخاصةً مواد مضادات الأكسدة، ومضادات الالتهاب.

ثانياً | تنظيم مستويات ضغط الدم:

يساعد تناول الفراولة على تنظيم ضغط الدم والحفاظ عليه تحت السيطرة قدر الإمكان، وذلك يعود غالبًا للأسباب الاتية:

احتواء الفراولة على كمية عالية نسبيًا من البوتاسيوم، إذ يزيد نقص البوتاسيوم من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم. الفراولة غنية بالأنثوسيانين ( Anthocyanin )، وهو أحد أنواع مضادات الأكسدة القوية التي قد تساعد على توسيع الأوعية الدموية وخفض فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم.﻿

ثالثاً | تحسين امتصاص الحديد من الطعام:

قد يساعد تناول الفراولة الطازجة بانتظام على تحسين قدرة الجهاز الهضمي على امتصاص الحديد من الطعام ومن المكملات الغذائية والاستفادة منه.

تعزى فوائد الفراولة المحتملة في هذا الصدد لغنى هذه الفاكهة اللذيذة بفيتامين ج (Vitamin C)، إذ يعد فيتامين ج أحد العناصر الغذائية التي تساعد على تعزيز امتصاص الحديد في الجسم.

فوائد الفراولة الأخرى للجسم:

لثمار الفراولة فوائد صحية عديدة أخرى، ومن أبرزها:

خفض فرص الإصابة بمرض السرطان، لا سيما الأنواع الاتية من السرطانات: سرطان القولون، وسرطان المريء. تقوية مناعة الجسم، وتحسين قدرته على مقاومة مختلف أنواع الأمراض والالتهابات. خسارة الوزن الزائد، ومقاومة السمنة. ﻿ تحسين صحة ومظهر البشرة، والحماية من علامات تقدم سن البشرة أو تأخير ظهورها. تحسين صحة الدماغ، وإبطاء وتيرة تداعي وفقدان الذاكرة الذي قد ينشأ مع التقدم الطبيعي في السن. ﻿ تنظيم مستويات سكر الدم، مما قد يساعد على إبقاء حالة مرضى السكري تحت السيطرة. تخفيف حدة الألم الذي قد يرافق الأمراض، مثل: التهاب المفاصل، والنقرس. تحسين صحة الحمل، وخفض فرص إصابة الجنين بالتشوهات والعيوب الخلقية. تنظيم الهضم ومقاومة الإمساك. إيقاف تساقط الشعر. زيادة عدد الحيوانات المنوية. تبييض الأسنان. الحفاظ على صحة العيون.

ما هي أضرار الفراولة ؟

على الرغم من فوائد الفراولة للدم ولأجهزة الجسم المختلفة، إلا أن تناول الفراولة قد يتسبب بالعديد من الأضرار والمضاعفات الصحية في بعض الأحيان، مثل:

1. الإصابة بحساسة الفراولة

2. التأثير على مستويات السكر

الفراولة تزود الجسم بجرعة عالية من السكر، لا سيما عند تناول كميات كبيرة منها، وذلك يؤثر سلبًا خاصةً على مرضى السكري.

3. التعرض لمضاعفات صحية أخرى

يمكن التعرض للمزيد من المضاعفات الأخرى بالرغم من فوائد الفراولة للدم والجسم كافةً، ومن أبرزها الاتي:

مضاعفات صحية محتملة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية أو أمراض في الكلى.

زيادة ميوعة الدم، مما قد يتسبب في زيادة فرص التعرض للنزيف وللكدمات، لذا يفضل تجنب تناول الفراولة من قبل الفئات الاتية:

الأشخاص المصابين بأمراض نزف الدم.

المرضى الذين يوشكون على الخضوع لعملية جراحية.