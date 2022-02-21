الجهاد يستقبل المحرر يزن حنون من جنين

استقبل وفد من كوادر ومحرري حركة الجهاد الإسلامي، الأسير المحرر يزن عبد الرازق حنون (20 عاماً)، من مخيم جنين بالضفة المحتلة، عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال.

وكان الأسير حنون قد أمضى عاماً ونصف، حيث اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 21-12-2020م، وحكمت عليه محكمة الاحتلال بالسجن الفعلي لمدة 15 شهراً إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 2000 شيكل.

وكان قد اعتقل سابقاً في سجون الاحتلال حيث أمضى عامين.

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل حملة الاعتقالات والمداهمات الواسعة بحق النشطاء والكوادر في مدن ومخيمات الضفة المحتلة.