بينهم سيميلك.. صحة غزة تعلن سحب 4 أنواع من حليب الأطفال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين 21/2/2022، عن سحب طوعي لأربعة أنواع من الحليب من الأسواق بعد شكاوي في الولايات المتحدة من إصابة رُضع بجرثومة عقب تناولهم الحليب.

وأوضحت الوزارة أن الأصناف المسحوبة هي:

‏Similac Human Milk Fortifier

Similac Alimentum Gold HMO

Elecare 1 Elecare

Elecare JR

وبينت الوزارة، أنها عممت على مدراء الصحة والمستشفيات ب"ضرورة الإيعاز لمن يلزم بإرجاع ما لديهم من التشغيلات الواردة في كتاب شركة التوريدات والخدمات الطبية إلى مستودعات الأدوية المركزية/ سالم ليتسنى إرجاعها إلى المصدر، والإيعاز للصيدلاني الميداني التأكد من خلو الأسواق من التشغيلات المذكورة وسحبها إن وجدت".

وأشارت إلى أن القرار جاء بعد "التعميم الصادر عن شركة Abbott والذي يفيد قيام الشركة بالسحب الطوعي والاحترازي لجميع التشغيلات الواردة من المستحضرات المذكورة أعلاه بعد ورود 4 شكاوى من المستهلكين في الولايات المتحدة تتعلق بإصابة أربعة من الرضع الذين تناولوا مسحوق حليب الأطفال المصنع في أمريكا بجرثومة Chronobacter sakazaki "or Salmonella Newport.

وذكرت الوزارة، أنه بعد الفحص لم يتبين وجود الجرثومتين في الحليب، فيما أكدت الشركة بأن بقية منتجات Abbott الغذائية الأخرى - أو منتجات سيميلاك- لن تتأثر بهذا السحب وهي آمنة للاستهلاك.