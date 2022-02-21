طهران: المحادثات النووية في فيينا حققت تقدما كبيرا

أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين 21/2/2022، أن المفاوضات حول الاتفاق النووي في فيينا حققت تقدما كبيرا.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، قائلا: "قدمنا اقتراحاتنا حول القضايا العالقة فور عودة وفدنا المفاوض إلى فيينا"، مؤكدا أنه "يجب رفع جميع العقوبات التي تناقض الاتفاق النووي و القرار الأممي 2231 وهذا ما نتابعه في فيينا".

وأضاف خطيب زادة: "المحادثات النووية حققت تقدما كبيرا..إذا شهدنا تعهد الجانب الآخر في القضايا المتبقية، سندخل بالتأكيد مرحلة المصادقة على الاتفاق..ما زلنا ننتظر قرار أوروبا وأمريكا".