ما الهدف من تعميق حوض الميناء في غزة ؟

أكد أنيس عرفات نائب مدير عام سلطة الموانئ البحرية بغزة اليوم الاثنين 21/2/2022 ، أن الهدف من مشروع تعميق حوض الميناء في قطاع غزة يأتي لحماية قوارب الصيادين من التلف والتكسير والمحافظة على ارتفاع منسوب المياه داخل حوض الميناء.

وأوضح عرفات خلال تصريحات لصوت الأقصى وتابعتها وكالة " فلسطين اليوم"، أن مستوى المياه داخل حوض الميناء في بعض المناطق وصل متر واحد فقط مما يؤثر بشكل سلبي على حركة القوارب ويهددها بالخطر ، وحالياً يجري العمل على تعميق الحفر حتى 4-5 أمتار

واعتبر أن سلطة الموانئ بالتعاون مع الأشغال تقوم بعملية الحفر كل عام ، موضحاً أن العملية قد تستغرق من 3-4 شهور .