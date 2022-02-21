بالفيديو الأشغال بغزة: العثور على 25 قبراً تعود إلى العهد الروماني في منطقة المحاربين شمال القطاع

أكد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان اليوم الاثنين 21/2/2022 ، أنه تم العثور حتى الآن على 25 قبراً تعود إلى العهد الروماني، والتي تؤرخ للقرن الأول الميلادي، وهناك دلائل بوجود قبور أخرى في منطقة المحاربين بغزة.

وأكد سرحان خلال تصريحات لـ"صوت الأقصى" وتابعتها وكالة فلسطين اليوم "أن التنقيب لا يزال مستمراً في الموقع بالتعاون مع وزارة السياحة، وأن وزارة الأشغال العامة والإسكان، تُسخر المعدات اللازمة لتسهيل عمليات الحفر وسرعة إنجاز المهام حسب ما تطلبه الطواقم الفنية العاملة في التنقيب الأثري والتي تعمل منذ عدة اسابيع.

وأشار خلة إلى أن وزارة السياحة باشرت منذ اللحظة الأولى للاكتشاف العمل على حماية الموقع، واستجلاب خبراء لاكتشاف ما تخفيه المنطقة من آثار تؤرخ لحقبة زمنية مهمه، مثنياً على دور لجنة متابع العمل الحكومي التي تداعت مباشرة لتشكيل لجنة خاصة برئاسة الوزارة لمتابعة الاكتشاف وقدمت كافة التسهيلات لإنجاز عملية الحفر عبر آليات وزارة الأشغال العامة والإسكان.

واستمع الوفد لشرح من الطواقم المتخصصة ومدير الآثار بالمدرسة الفرنسية العالمية "جون باتيست" والخبير الفرنسي "رونية الترا"، حول آليات سير عمليات الكشف والتنقيب، والمعلومات الأولية حول أهمية هذا الاكتشاف، والقيمة التاريخية لوجود المقبرة الرومانية.