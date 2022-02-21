أدعية شهر رمضان 2022-1443هـ.. أجر وثواب الدعاء في رمضان، شهر وعشرة أيام متبقيات على حلول شهر رمضان المبارك، حيث ينتظر المسلمون في جميع بقاع الأرض حلول الشهر العظيم، لما يحمله من خيرات وأجر وثواب، فهو شهر استثنائي يفضله المسلمون عن بقية أشهر السنة، حتى أن في الجنة باب الريّان لا يدخل من سوى الصائمون، لهذا للشهر الفضيل مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى والمسلمين في أنحاء العالم، إضافة إلى أن الأدعية الرمضانية تزداد وتتضاعف بهدف نيل الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى.

أدعية شهر رمضان 2022-1443هـ.. أجر وثواب الدعاء في رمضان

وفي هذه الأوقات يتكثف البحث عن أدعية شهر رمضان 2022-1443هـ.. أجر وثواب الدعاء في رمضان، عبر محركات البحث العديدة والشهيرة، للاستعداد لاستقبال الشهر العظيم بأدعية يتقرب فيها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، وتضاعف حسناته وتُذهب سيئاته، كما أن الدعاء في رمضان طاعة لله واستجابة لأوامره، حيث قال تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُون". صدق الله العظيم، لهذه الأسباب تنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أبرز أدعية شهر رمضان المبارك، لتعيم الفائد ونيل الأجر والثواب.

أدعية شهر رمضان 2022-1443هـ

ولا يتحدد مكان أو زمان معين للدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فالأمر متروك للمسلم أن يدعي ربه متى يشاء وكيفما يشاء وفي الوقت الذي يريده، فالله سبحانه وتعالى يسمع العبد في كل الأوقات والأزمان، فالدعاء في شهر رمضان له فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لهذا يكثف المسلمون من دعائهم في هذه الأيام المباركة، طلبا لنيل الأجر والثواب.

أدعية شهر رمضان 2022

1-اللهم هذا الشهر الذي أنزلت فيه القرآن الكريم وأنزلت فيه آيات بينات من الهدى والفرقان، اللهم ارزقنا صيامه، وأعنّا على قيامه، واجعل الله فيما تقضي من الأمر المحتوم، وفيما تُفرّق من الأمر الحكيم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يُرد ولا يُبدل أن تكتبني من عتقاء هذا الشهر.

2-اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عَن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا رب العالمين، واعف عني يا عافيًا عن المجرمين.

3-اللهم في شهرك الكريم وسائر الأشهر ارزقنا إطعام المساكين ورحمة اليتيم والعطف على المسكين، واكفنا بعزتك الغلاء والوباء والإعراض عن طاعتك، سبحانك أنت الحق وقولك الحق وأنبيائك حق وجنتك وعذابك حق لا إله إلا أنت.

5-اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك، ولا تضربني بسياط نقمتك، وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين.