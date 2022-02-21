كورونا في غزة: ارتفاع في الوفيات وانخفاض الإصابات

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين 21/2/2022، 6 حالات وفاة و967 إصابة جديدة لفيروس كورونا في قطاع غزة بعد إجراء 3017 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

كما سجلت وزارة الصحة، تعافي 3000 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ليبلغ اجمالي المتعافين 215008 حالة .

كما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 242230 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 25338 حالة، واجمالي الوفيات 1884 وفاة.

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 186 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 103 حالة.

وبشأن التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، واجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 630099 شخص.