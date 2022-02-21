لأول مرة الاحتلال يعترف: خصص قناة تليجرام لنشر أخبار أمنية عن غزة

كشفت مصادر عبرية اليوم الاثنين 21/2/2022، النقاب عن اعتراف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بوقوفه خلف قناة عبر تطبيق تلغرام اسمها "أبو علي إكسبرس" مُخصصة لنشر أخبار أمنية خاصة بما يتعلق بنشاطات عسكرية عن قطاع غزة بشكل أساسي.

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الأجهزة الأمنية والعسكرية "الإسرائيلية" كثيرًا ما تستغل صفحات شبكات التواصل الاجتماعي لنشر معلومات تضليلية هدفها استخباراتي، كما تشير أجهزة أمن حماس بذلك.

وقالت الصحيفة: أن جيش الاحتلال أنهى عقده مع القناة، التي كان يُشرف عليها “جلعاد كوهين”، وذلك بعد أن كشفت الصحيفة نفسها (هآرتس) عن علاقة شخصية بين نائب رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي وقائد المنطقة الجنوبية إليعازر توليدانو، ونشرتها القناة نفسها على تطبيق تلغرام.

ووفقًا للصحيفة، فإن كوهين هو ضابط صغير سابق في مكتب منسق العمليات الحكومية في الأراضي الفلسطينية، وقبل نحو عامين استأجره جيش الاحتلال، كمستشار لهاليفي وتوليدانو، في إطار “حرب الوعي” على وسائل التواصل الاجتماعي في قطاع غزة وتم الحفاظ على سرية هويته، منعًا للإضرار به وبعائلته وأمن “الدولة” في ظل ما يملك من معلومات حساسة.

وأصبحت في السنوات الأخيرة قناة "أبو علي إكسبرس" على تلغرام، أحد أهم الأدوات المؤثرة في الأخبار العبرية.