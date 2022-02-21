استقرار طفيف لأسعار الخضروات في غزة اليوم- والدجاج والبيض في ارتفاع

تشهد اسعار الخضروات والفواكه اليوم الاثنين 21/2/2022 ، استقراراً في قطاع غزة ، في حين واصل سعر الدجاج والبيض ارتفاعه.
ووفقا لنشرة وزارة الزراعة بغزة، فالأسعار التي يتم تداولها هي للأسواق في قطاع غزة ، وفي متناول المواطنين .
وفيما يلي سعر الخضروات والدجاج في قطاع غزة اليوم الاثنين 21/2/2022
طماطم: 2.5 شيقلاً
خيار: 3.3 شيقلاً
بصل: 2 شيقلاً
كوسا: 3.3 شيقلاً
باذنجان: 5 شيقلاً
فلفل: 8 شيقلاً
جزر: 3 شيقلاً
ثوم: 12 شيقلاً
ملفوف: 3 شيقلاً
زهرة: 3 شيقلاً
قرع: 3 شيقلاً
ليمون: 1.5 شيقلاً
ملوخية: 6 شيقلاً
بطاطا: 1.7 شيقلاً
فصوليا: 7 شيقلاً
لحمة: 35 شيقلاً
دجاج: 11.5 شيقلاً
بيض: 13-14 شيقلاً