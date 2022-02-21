الاحتلال يُخطر بهدم 5 غرف غرب سلفيت

أخطرت قوات الاحتلال اليوم الاثنين 21 فبراير 2022، بهدم خمس غرف زراعية في كفر الديك غرب سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس بلدية كفر الديك محمد ناجي: إن الغرف الزراعية المستهدفة بالهدم تقع في منطقة "باط الأرز" شمال البلدة، وتعود للمواطنين: نمر عزات علي أحمد، عاطف عمر علي أحمد، حبيب عوض علي أحمد، شادي عمر حبوب، ومحمد أحمد علي أحمد.

وتتعرض بلدة كفر الديك منذ مدة إلى هجمة استيطانية تتمثل بإخطارات هدم ووقف البناء للمنازل والغرف الزراعية، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وتجريف مساحات واسعة من الأراضي لصالح المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين.