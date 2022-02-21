يبحث الخريجون في قطاع غزة عن موعد امتحان الوظائف التعليمية في قطاع غزة 2022 بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع ديوان الموظفين العام بغزة، عن بدء التقدم للوظائف التعليمية للعام الدراسي 2022-2023، والتي تؤهلهم للعمل في السلك التعليمي لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على تقديم رابط التسجيل للوظائف التعليمية في قطاع غزة، حيث يعاني الخريجون من قلة فرص العمل والبطالة المتراكمة بسبب الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني.

موعد امتحان الوظائف التعليمية في قطاع غزة 2022

ونشرت وزارة التربية والتعليم رابط التسجيل للوظائف التعليمية في قطاع غزة، مبينةً أن التسجيل للوظائف سيكون بشكل إلكتروني من خلال بوابة الاستقطاب الإلكتروني الخاصة بالوزارة.





موعد تفعيل رابط التسجيل للوظائف التعليمية في قطاع غزة

وقررت وزارة التربية والتعليم العالي أن تفعل رابط التسجيل للوظائف التعليمية في قطاع غزة اعتباراً من تاريخ 13 فبراير وحتى 28 فبراير 2022م عبر الرابط التالي:

https://eservices.mohe.ps/jobs-gate

مرفق الإعلان والتخصصات المطلوبة:

اعلان شغل الوظائف التعليمية 2022-2023

مرفق دليل الاستخدام :

https://eservices.mohe.ps/jobs-gate/assets/docs/user_manual.pdf

موعد امتحان الوظائف التعليمية في قطاع غزة 2022

وتَوَقع رائد صالحية مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم بغزة، أن يكون الامتحان التحريري للوظائف التعليمية الجديدة للعام 2022 – 2023 نهاية شهر مارس المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم فَعَلَت اليوم رابط التسجيل للوظائف التعليمية في قطاع غزة، حيث يكون التسجيل بشكل إلكتروني من خلال بوابة الاستقطاب الإلكتروني الخاصة بالوزارة.

وبين صالحية، أن التسجيل لوظائف التعليم سينتهي في تاريخ 28 فبراير الجاري، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم كل عام بالإعلان عن وظائف التعليم، بالتعاون مع ديوان الموظفين العام، لشواغر الأماكن التعليمية للعام الدراسي الجديد.

وأوضح صالحية، أن هناك مجموعة من التخصصات التربوية، ضمن إعلان الوزارة لهذا العام، حتى يكون لدينا قوائم فاعلة وموجودة نستفيد منها ونستثمرها للعام القادم، لافتاً إلى أن القوائم القديمة ما زالت فاعلة حتى نهاية العام الدراسي الحالي.

وتوقع، الانتهاء من القوائم وترتيب المقابلات قبل بداية العام الدراسي القادم، لاستخدامها في العام الدراسي الجديد الذي سيبدأ في شهر أغسطس للعام 2023.

وبشأن عدد الشواغر المطلوبة، رد صالحية أنه من المبكر الحديث عن أعداد الشواغر الجديدة للعام الدراسي القادم، لعدم وجود تشكيلات مدرسية جديدة، ولكن هناك بعض المعالم هي بحاجة لاحتياجات جديدة مثل المدراس الجديدة قائمة الانشاء.

التخصصات المطلوبة في موعد تفعيل رابط التسجيل للوظائف التعليمية في قطاع غزة

التعليم الأساسي

اللغة العربية

التربية الإسلامية

اللغة الإنجليزية

الاجتماعيات

الجغرافيا

التاريخ

الرياضيات

الفيزياء

العلوم العامة

الكيمياء

الأحياء

التربية الفنية

التربية الرياضية

التربية التكنولوجية

الحاسوب وتكنولوجيا معلومات

علم المكتبات

التربية الخاصة

الإرشاد التربوي

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