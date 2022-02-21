واشنطن: مستعدون لفرض عقوبات قاسية على روسيا إذا شنت حربا على أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين 21 فبراير 2022، التزامه بمتابعة الدبلوماسية مع روسيا حتى لحظة بدء الهجوم على أوكرانيا، وفق تعبيره.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي: إنّ "الرئيس الأميركي جو بايدن وافق من حيث المبدأ على لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن لم يحدث غزو".

وأضافت ساكي: "نحن مستعدون أيضاً لفرض عقوباب سريعة وشديدة إذا اختارت روسيا الحرب بدلاً من الدبلوماسية. وفي الوقت الحالي، يبدو أنّ روسيا تواصل الاستعدادات لهجوم واسع النطاق على أوكرانيا قريباً جداً".

بدوره، أعلن قصر الإليزيه ليل الأحد/الإثنين أنّ بوتين وبايدن "وافقا من حيث المبدأ" أن يلتقيا في قمة اقترحها ماكرون، ولكن "لن يكون ممكناً عقدها إلا في حال لم تُقدم روسيا على غزو أوكرانيا".

وأضافت الرئاسة الفرنسية، أن هذه القمة سيتم لاحقاً توسيعها لتشمل "جميع الأطراف المعنيين" وستبحث في مسائل "الأمن والاستقرار الاستراتيجي في أوروبا".

وأشارت إلى أنّ التحضير للقمة سيبدأ اعتباراً من الخميس بين الولايات المتحدة وروسيا.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقتٍ لاحق من هذا الأسبوع في أوروبا.

يُشار إلى أنّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكّد لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "كييف ترفض بشدة تنفيذ اتفاقيات مينسك". ووفق بيانٍ للكرملين، فإنّ بوتين أشار خلال اتصال مع ماكرون إلى أنّ "استفزازات العسكريين الأوكرانيين هي سبب التصعيد في دونباس". كما لفت بوتين انتباه ماكرون إلى أنّ "إمداد حلف الناتو لأوكرانيا بالسلاح يدفعها إلى حل الأزمة في دونباس عسكرياً".

يُذكر أنه منذ أسابيع، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مسألة تزويد روسيا بضماناتٍ أمنيةٍ طويلة الأجل، ومضمونةٍ قانونياً.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تصعّد فيه أوكرانيا حدة التوترات في المنطقة، من خلال قصفها لدونتيسك ولوغانسك، حيث أعلنت الشرطة في جمهورية لوغانسك الشعبية مقتل اثنين من المدنيين، نتيجة لهجوم شنته قوات الأمن الأوكرانية في منطقة بيونيرسك السكنية.